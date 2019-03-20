استبعاد بريجوفيتش يُرعب #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الصربي ملادن كرستاييتش المدير الفني لمنتخب صربيا استبعاد اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد من قائمة منتخب صربيا والذي يستعد لمواجهة منتخبي ألمانيا والبرتغال في شهر مارس الجاري.

وأفاد موقع rtvbn أن مدرب صربيا كان اختار لقائمته 27 لاعبًا سافر منهم إلى مدينة فولفسبورغ الألمانية 21 اسمًا فقط.

وذكر الموقع أن نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد لم يسافر مع بعثة منتخب صربيا إلى ألمانيا، كذلك لم يسافر بريجوفيتش بعد إصابته في تدريبات منتخب صربيا قبل السفر إلى ألمانيا.

وسيواجه منتخب صربيا، اليوم نظيره الألماني بينما سيواجه منتخب البرتغال يوم الاثنين المقبل.

وكان بريجوفيتش انضم إلى نادي الاتحاد في يناير الماضي قادمًا من نادي باوك اليوناني.

من ناحية أخرى كان لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد قال بأن اللاعب بريجوفيتش لا يحصل على مكافآت استثنائية نظير كل هدف يسجله، ولكنه يحصل على حوافز بعد إحرازه لعدد معين من الأهداف خلال تواجده في مباريات الاتحاد.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تمكن من الفوز على فريق الحزم في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.