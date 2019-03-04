استسلام 150 داعشيًا في معركة الباغوز شرقي سوريا

المواطن - متابعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استسلام 150 مقاتلًا من تنظيم داعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

وبعد توقف أسبوعين للسماح بإجلاء المدنيين من المنطقة، استأنف مقاتلو قسد هجومهم للسيطرة على قرية الباغوز، والتي من شأن السيطرة عليها إعلان نهاية تنظيم داعش جغرافيا بشكل تام.

وفي وقت سابق وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، المنطقة التي يسيطر عليها داعش بأنها منطقة متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن إعلان هزيمة التنظيم بنسبة 100 في المائة “سوف يحدث قريبا جدا جدا”.

ولا يزال مئات من مقاتلي داعش يتحصنون في الباغوز، مع عدد غير معروف من المدنيين، لكن 300 من مسلحي التنظيم وعائلاتهم ومدنيين خرجوا إلى مناطق سوريا الديمقراطية، من بينهم عشرون أجنبيا، بحسب المرصد .