استشارات شرعية وقانونية للعدل في معرض الكتاب

المواطن - شرف الروقي - رائد عيد

في ظل التطور الرقمي الذي تشهده وزارة العدل والخدمات الإلكترونية لخدمة مستفيدي الوزارة لتسهيل إجراءاتهم، شاركت الوزارة في معرض الكتاب الدولي بالرياض، للتعريف بخدماتها لزوار المعرض.

وعرفت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض ببوابة “ناجز الإلكترونية”، والتي تقدم خدمات إلكترونية متكاملة، والتي تهدف لإتاحة خدماتها بيسر وسهولة وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، كما تقدم البوابة 65 خدمات إلكترونية، أبرزها التنفيذ والعقارات والمحاكم والوكالات والمحاماة.

كما تقدم الوزارة في المعرض استشارات شرعية وقانونية، وإفادة القانونيين المبتدئين وتقديم معلومات وكتيبات لهم.