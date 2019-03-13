استعدادًا لمباراة #الحزم .. رودريغيز يُشارك في تدريبات #الاتحاد
ضمن منافسات الجولة الـ24

استعدادًا لمباراة #الحزم .. رودريغيز يُشارك في تدريبات #الاتحاد

2019/03/13
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الحزم المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة، لؤي ناظر.

وشهدت تدريبات الاتحاد الجماعية اليوم، مشاركة غاري رودريغيز بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، وتعافيه من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة ضد الحزم.

ووجه المدرب التشيلي خوسيه سييرا لاعبي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة الوحدة الإماراتي بتأدية تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المران الذي اشتمل على جوانب لياقية وفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الحزم في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.



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