استعدادًا لمواجهة #الرائد .. #الأهلي يواصل تدريباته

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الرائد في الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي عددًا من التدريبات البدنية والجمل الفنية والتكتيكية خلال تدريبات الأهلي الجماعية اليوم؛ لتجهيز اللاعبين لمباراة الرائد المقبلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرائد، يوم الخميس المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الرائد المقبلة، أملًا في تعثر المنافسين؛ والتقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة.