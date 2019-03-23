استهداف مقر وزارة العمل في الصومال بسيارة ملغومة

المواطن - متابعة

انفجرت سيارة ملغومة عند مبنى وزارة العمل بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، في هجوم أعلنت حركة الشباب الإسلامية المسؤولية عنه.

وقال محمد حسين الرائد بالشرطة ”وقع الانفجار الأول عند وزارة العمل… هناك أيضاً مبانٍ وزارية أخرى قرب المكان. كان تفجيراً انتحارياً بسيارة ملغومة أتبعه إطلاق نار“، مضيفاً أن انفجاراً ثانياً أعقب الانفجار الأولي، بحسب “رويترز”.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية ”نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقاً“.

وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك فإنها لا تزال تمثل تهديداً كبيراً وغالباً ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.