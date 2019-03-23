اعترافات صادمة من زهرة عرفات : حاولت الانتحار 3 مرات!

المواطن - متابعة

كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات أنها حاولت الانتحار 3 مرات وهي في سن المراهقة، لافتةً إلى أن الهدف الحقيقي من اعترافها هو توعية الآباء والأمهات بخطورة تلك المرحلة التي يمر بها أبناؤهم.

وأوضحت زهرة عرفات في تصريحات تلفزيونية لها: عندما تكلمت عن أني حاولت الانتحار 3 مرات وأنا في سن المراهقة، كان الهدف توعية الأهل، وأنا عندي عيال مراهقون، وكنت لما أتهاوش معهم هوشة بسيطة ويروحوا يقفلون الباب كنت أخاف؛ لأن المراهق في مرحلة ما يكون مشوشًا.

كما ردت زهرة عرفات على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب قيامها بتقديم إعلانات، حيث قالت إنها مرت منذ فترة بضائقة مادية، بسبب قلة الأعمال الدرامية، وكانت هذه الإعلانات هي مصدر الدخل الوحيد لها.

زهرة عرفات ولدت يوم 8 نوفمبر 1969، وهي ممثلة بحرينية، استقرت في الكويت عام 1997، وكانت بداية عملها فيها بداية موفقة حيث شاركت الفنان طارق العلي بمسرحية لن أعيش في جلباب زوجتي، ثم توالت أعمالها بعد ذلك فقد شاركت بعدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح في دول الخليج.

ومن أعمال زهرة عرفات “عجايب الزمن”، “حكم الزمن”، “القدر المحتوم”، “الخطر معهم”، “لعبة القدر”، “طاش ما طاش”، “إخوان مريم”، “عطر الجنة”، “تبقى الجذور”، “بعد الشتات”، “اللقطية”، “أسوار والأصيل”، “نص درزن”، “مصدق نفسه”، “الساكنات في قلوبنا”، “إلى متى وإنسان”، “من هذا الزمان”، وفي عام 2016 قدمت مسلسل “طريق المعلمات”.

وكانت للفنانة زهرة عرفات بصمة في المسرح، فشاركت في أعمال منها “حكم الحاس”، “الشرطية الحسناء”، “على الطاير”، “بيت أبونا”، “الإنس والجن”، “مدينة الزنوج”.

وتزوجت زهرة عرفات مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها محمد ووفاء وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها عبدالله، وهما مطلقان الآن.