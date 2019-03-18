اعتقال بريطاني بسبب منشور على مواقع التواصل

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ألقت السلطات البريطانية القبض على أحد مواطنيها من أولدهام في مانشستر، لقيامه بإنشاء وتعميم منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم هجمات مسجد نيوزلندا الشنيعة.

ويُزعم أن الرجل البالغ من العمر 24 عامًا شارك منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أشار خلاله مباشرة إلى تعاطفه مع الجاني، والذي أودى بحياة 50 شخصًا على الأقل، حسب ما جاء في صحيفة ميرور هيرالد البريطانية.

وتم القبض على الرجل للاشتباه في وجود اتصالات خبيثة تجمعه ببعض أصحاب الفكر المتطرف، حيث قالت الشرطة: “هذا وقت صعب للغاية بالنسبة للناس.. لقد دوت أصداء الأحداث في نيوزلندا بجميع أنحاء العالم، وكثير من الناس في حالة صدمة عميقة وهم قلقون”.

وأضافت: “في مثل هذه الأوقات، نحن كمجتمع، نقف معًا، وسنتخذ إجراءات قوية ضد المتعاطفين، والتي قد تشمل الاعتقال والمحاكمة”.

وفي أعقاب هجمات مسجد نيوزلندا، تم اعتقال برينتون هاريسون تارانت، وهو منفذ العملية الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد قتله ما لا يقل عن 50 شخصًا من الذين تواجدوا في المسجد لصلاة الجمعة.

ويُنظر بشكل متزايد إلى إطلاق النار الجماعي على المصلين في مسجدين في نيوزلندا باعتباره هجومًا إرهابيًا بطريقة الذئب المنفرد، خاصة بعد أن قالت الشرطة إن شخصين تم احتجازهما في أعقاب ذلك لم يكن من المحتمل أن يكونا متورطين بالهجوم.