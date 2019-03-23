اعتقال مخرج أحوازي بسبب الوحدة الوطنية!

المواطن - الأحواز

اعتقلت سلطات الاحتلال الإيراني، الأربعاء الماضي، المخرج الأحوازي حسن نصر الساري، وزميله حسين العاشق الصاكي، إضافة إلى الشاعر باقر الخسرجي، العاملين في مؤسسة نصر للفنون الأحوازية، ونقلتهما إلى مكان مجهول، دون إبداء أي أسباب لعملية القبض عليهما.

وجاء الاعتقال في أعقاب إطلاق مؤسسة نصر للفنون نشيد وطني باسم “الوحدة الوطنية”، الذي لاقى رواجًا كبيرًا بين الأحوازيين، بجانب العديد من الأعمال الوطنية، التي سبق أن أنتجتها المؤسسة.

وفي أعقاب عملية الاعتقال أطلق ناشطون أحوازيون وسمًا باسم “كلنا حسن النصر” عبر التواصل الاجتماعي تضامنًا مع المخرج حسن النصر.

من أبرز أعمال حسن النصر ومؤسسته “زفة نصر” للفنان سيد جميل العبودي، وأنا أحوازي للفنان حسين الخالدي الأحوازي.

ويستمر مسلسل الاعتقالات بحق المواطنين الأحوازيين خلال الشهور الماضية، وخاصة على مستوى الساحة الفنية، حيث استدعى عناصر جهاز المخابرات عددًا من العاملين في مجال الصوت والغناء، منهم الفنانان علي کاروني ومهدي يراحي.