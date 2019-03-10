اعتماد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وجاء تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي الجديد، كالتالي؛ الدكتور خالد بن حسن بن سالمين بانصر، رئيسًا، وعضوية كل من؛ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله آل فريان، الدكتور عصام بن سعد بن مشني الغامدي، عمر بن عبدالله بن عمر باخشوين، وهادي بن صوعان بن محمد صميلي.

وكان أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية، قد انتخبوا الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ليصبح رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لـ تركي آل الشيخ، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أول الشهر الماضي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.