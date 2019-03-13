افتتاح اجتماع طب العيون السعودي 2019 بمشاركة 18 متحدثًا دوليًا

المواطن - الرياض

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، اجتماع طب العيون السعودي 2019، وذلك يوم غد الخميس، في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، حيث يستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك في الاجتماع العلمي 18 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين فضلًا عن 96 متحدثًا من داخل المملكة، بهدف تغطية المستجدات في تخصصات طب وجراحة العيون، حيث يشتمل البرنامج على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية وورش عمل، و26 ملصقا علميا، و6 عروض فيديو.

وسيسجل في هذا الاجتماع ما يقارب 1800 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية للاجتماع 24 ساعة علمية، أما أطباء العيون الدوليون المشاركون بالاجتماع فهم:

الدكتور ديمتري عازار، كبير أطباء الابتكارات العينية ورئيس الكرسي الميداني لأبحاث طب وجراحة العيون بشركة فيرلي لايف ساينسز، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور روبرت كوفر ، أستاذ طب وجراحة العيون، المدير الطبي، عيادة كوفر للعيون، بوينس آيرس، (الأرجنتين).

والدكتور أنطونيو كابوني ، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة أوكلاند، كلية ويليام بومونت للطب، أوبورن هيلز، ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية).

والدكتور محمد جعفر، أستاذ ورئيس قسم طب العيون في نظام الصحة الوطني للأطفال، جامعة جورج واشنطن، ( الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور فيديريكو ج فيليز، أستاذ مشارك في طب العيون، بجامعة ديوك، دورهام، كارولاينا الشمالية ، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور كيث بارتون، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى مورفيلدز للعيون، لندن، (المملكة المتحدة).

الدكتور توبياس نيوهان، المدير الطبي في اماوجينكلينك, مارينبلاتز، ميونخ، (ألمانيا).

الدكتور جين فرانسوينس رولاند، رئيس قسم الجلوكوما، مستشفى أبحاث الجامعة في ليل، ليل ، (فرنسا).

الدكتور عارف خان، أستاذ واستشاري طب وجراحة عيون الأطفال وعلم الوراثة العيني، كليفلاند كلينك أبو ظبي، أبو ظبي ، (الإمارات العربية المتحدة).

الدكتورة إلينا ميلا، استشاري الجلوكوما، المستشفى الجامعي ببرشلونة، (إسبانيا).

الدكتور جون كمبين، أستاذ طب العيون، مدير علم الأوبئة وكبار العلماء ماساتشوستس في العين والأذن، كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن، ماساتشوستس، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور إيان بيلي أود، أستاذ متفرغ في علوم الرؤية والبصريات، جامعة كاليفورنيا، بيركلي كاليفورنيا، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور آمود جوبتا، أستاذ فخري في طب العيون، المركز المتقدم للعيون ، معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث، شانديغار، (الهند).

الدكتورة سواتي كاليكي ، رئيس معهد OEU لسرطان العين، معهد براساد للعيون، حيدر آباد ، (الهند).

الدكتور عدنان توفيل ، استشاري طب وجراحة العيون، مستشفى مورفيلدز للعيون، لندن، (المملكة المتحدة).

الدكتور خوسيه بيلدا، رئيس قسم العيون، بمستشفى جامعة توريفيخا، توريفايجا، أليكانتي ، (إسبانيا).

الدكتور سايان باسو، رئيس كرسي إصلاحات العيون، مدير مركز إصلاحات العين، قائد بحث، معهد تيج كوهلي للقرنية، معهد براساد لطب العيون، حيدر آباد، ( الهند).

الدكتور مايكل ستيوارت، أستاذ ورئيس قسم طب العيون، مايو كلينيك فلوريدا، (الولايات المتحدة الأمريكية).