اكتساح نصراوي لجوائز الأفضل في الجولة الـ24

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم عن جوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل جمهور في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي عبر تويتر عن فوز المدرب البرتغالي روي فيتوريا بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الرابعة والعشرين.

كما نال المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لقب أفضل لاعب في الجولة الرابعة والعشرين بعد الرباعية والتي أحرزها في شباك نادي الوحدة يوم السبت الماضي.

وتُوجت جماهير النصر بلقب أفضل جمهور في الجولة الرابعة والعشرين بعد التشجيع المثالي والتي قدمته أمام الوحدة.

ويذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر.

ويستعد نادي النصر لمواجهة جاره نادي الهلال في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري حيث تُقام المباراة على ملعب الملز.