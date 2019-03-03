الأحوال المتنقلة تقدم الخدمة للنساء في محافظة رأس تنورة

المواطن - الشرقية

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالمنطقة الشرقية اليوم في تقديم خدماتها للنساء في محافظة رأس تنورة لمدة خمسة أيام، وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تقدم خدماتها هذا الأسبوع في العديد من مناطق المملكة من خلال الوحدات المتنقلة، بهدف توسيع دائرة تقديم الخدمات لتشمل الميدانية أيضًا، بالإضافة إلى العمل المنتظم داخل المكاتب.