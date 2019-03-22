الأحوال المدنية تحقق أرقامًا مميزة في النصف الأول من العام الجاري

المواطن - واس

حققت الأحوال المدنية أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، ومن خلال خدماتها الميدانية، خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440 هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة، التي كسرت حاجز الـ8 مليون عملية بكافة الخدمات بإجمالي بلغ (8.295.869)، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها 1.262.931 بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار 467.675 سجل أسرة حتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد حطمت الأحوال المدنية الرقم المسجل لزيارات الوحدات المتنقلة عن العام الماضي بأكمله الذي كان قد وصل لـ 220 زيارة ، حين وصل عدد الزيارات في النصف الأول من العام الحالي لـ247 زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس التعليمية.

كما دشنت الأحوال المدنية في الأشهر الأولى من هذا العام ثلاث خدمات مميزة، وهي خدمة ذوي شهداء الواجب، وخدمة التفويض الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تظافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.