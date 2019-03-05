الأحوال المدنية تفتتح مكتبها النسوي في ضرماء

المواطن - الرياض

افتتحت الأحوال المدنية مكتبها النسوي الجديد في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض، الذي يقدم خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات لموعد إلكتروني على الموقع الرسمي.

ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى المستويات.

يذكر أن الأحوال المدنية تواصل تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنات، وتسهيل الإجراءات عليهن لإنهاء معاملتهن بكل يسر وسهولة، بما يساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.