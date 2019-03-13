الأخضر الإبراهيمي: نحتاج تغييرًا جذريًا وشاملًا للنظام الجزائري

المواطن - متابعة

أكد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي أن بلاده تحتاج لحوار حقيقي يبحث عن القواسم المشتركة حتى تنشأ الجمهورية الثانية.

وقال المبعوث الأممي السابق : كان هناك توافق بين المعارضة والموالاة على رفض العهدة الخامسة، ونحتاج لتغيير القانون قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ونفى الإبراهيمي ما تردد عن تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني في الجزائر مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك توافق واسع على من يترأس مؤتمر الحوار في الجزائر.

وتابع : سأقبل رئاسة ندوة الحوار إذا طلب مني لأن هذا واجبي نحو الجزائر مضيفًا أن هناك اتفاقًا على تغيير جذري وشامل للنظام يمهد لجمهورية ثانية.