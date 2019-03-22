الأخضر يواجه المالديف اليوم.. ودخول الجماهير بالمجان

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا نظيره المالديف، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2020.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الأخضر ضد المالديف، عند الساعة 8:25 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة (D).

وتنطلق مباريات المجموعة (D)، بمواجهة المنتخب الإماراتي تحت 23 عامًا ونظيره اللبناني، عند الساعة 5:25 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد أيضًا.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن دخول الجماهير في مباريات اليوم سيكون بالمجان، لدعم الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وتُقام كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، وسيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال صعود اليابان “مستضيف الأولمبياد” أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية