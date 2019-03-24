الأخضر يواجه لبنان اليوم.. وعينه على الصدارة

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا نظيره اللبناني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2020.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الأخضر ضد لبنان، عند الساعة 8:25 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة “D”.

وتنطلق مباريات المجموعة “D”، بمواجهة المنتخب الإماراتي تحت 23 عامًا ونظيره المالديف، عند الساعة 5:25 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد أيضًا.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة “D”، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على المالديف بسداسية دون رد، فيما تحتل لبنان المركز الثالث بعد الخسارة أمام الإمارات بنتيجة 6/1.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن دخول الجماهير في مباريات اليوم سيكون بالمجان، لدعم الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وتُقام كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، وسيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال صعود اليابان “مستضيف الأولمبياد” أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية.