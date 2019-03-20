الأخضر يُنهي استعداداته لودية الإمارات

المواطن - مروة نبيل

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الجماعي على إستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقام المدرب يوسف عنبر بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية خلال مران الأخضر الأخير اليوم، استعدادًا لمباراة الإمارات الودية المُقرر إقامتها، غدًا الخميس، على إستاد آل نهيان أيضًا.

وكانت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد غادرت، اليوم إلى الإمارات، ضمن المعسكر الإعدادي، والذي يمتد حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري، تزامنًا مع أيام فيفا الدولية.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية ثانية ضد غينيا الاستوائية، على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الاثنين المقبل.

ويتولى المدرب يوسف عنبر تدريب الأخضر بشكل مؤقت في مباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.