الأربعاء.. الانضباط تُناقش مقترحات وصعوبات الأندية بشأن اللوائح

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن إقامة ورشة عمل لمناقشة أبرز ما لدى الأندية من مقترحات أو صعوبات أو استفسارات حول أحكام لائحتها واللوائح ذات العلاقة.

ووجهت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدعوة للأندية من أجل المشاركة في ورشة العمل الثانية، بالإضافة إلى المهتمين والمختصين باللوائح والأنظمة.

ومن المُقرر أن تُقام ورشة العمل الخاصة بلجنة الانضباط والأخلاق، يوم غد الأربعاء، بداية من الرابعة ونصف مساءً وحتى التاسعة، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكانت الانضباط عقدت ورشة عمل للأندية المحترفة؛ واستعرضت الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي، والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي، بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات المختلفة.

وقدمت لجنة الانضباط والأخلاق في ورشة العمل الأولى شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها.