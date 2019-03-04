الأرصاد: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على هذه المناطق غدًا

الأرصاد: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على هذه المناطق غدًا

2019/03/04
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1855
0
طباعة
المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ، وكذلك على منطقة نجران (شرورة) .
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم