الأرصاد: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ، وكذلك على منطقة نجران (شرورة) .
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.