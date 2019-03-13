الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار يضرب 10 مناطق

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار يضرب 10 مناطق

2019/03/13
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة، تقلبات جوية في عدة مناطق.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة.



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