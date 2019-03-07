الأرصاد تحذر من طقس الغد.. غبار وأتربة وتدنٍ في درجات الحرارة

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ويصحب ذلك الانخفاض في درجات الحرارة على “الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن، القيصومة)، يوم غد الجمعة”.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وسماء غائبة جزئيًا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.