الأرصاد تصدر تقريرها للحالة المناخية بالمملكة خلال فصل الربيع

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع (مارس، إبريل، مايو) لعام 2019م، والمتضمن لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس وحتى إبريل، بينما تسجل أعلى ارتفاع لها خلال شهر مايو في أغلب المناطق الداخلية والشرقية، حيث يتسم شهر مايو بالملامح المناخية لفصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى نتيجة موقع المملكة الجغرافي.

وأضافت الأرصاد، أن معدل هطول الأمطار سيرتفع إلى أعلى قيمة له في المملكة على منطقة عسير، تليها منطقة مكة المكرمة (المرتفعات منها) ثم مناطق وسط المملكة.

وتوقعت الهيئة وفقًا لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لربيع هذا العام، كمية هطول الأمطار ستكون حول المعدل على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة أن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من (شمال شرق، وسط، وغرب، وجنوب غرب المملكة) خلال شهري إبريل ومايو، مشيرة إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك مؤشرات لاحتمالية وجود بعض الحالات المناخية المتطرفة قد تهطل معها أمطار غزيرة، وهذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بينما يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.