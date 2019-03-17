الأرصاد تكشف حقيقة سيول مارس

المواطن - الرياض

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت صحة الشائعة المتعلقة بتعرض مناطق بالمملكة لسيول خلال الشهر الجاري “مارس”.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الرسمي، أن توقعاتها خلال شهر مارس 2019م تشير إلى أمطار أقل وحول المعدل.

وكان متداولوا الشائعة قد تناقلوا تحذيراً صادراً عن البحرية الأمريكية بخصوص تعرّض دول الخليج لسيول جارفة‎.

وقالت الأرصاد إن هناك معلومات إخبارية غير دقيقة تم تداولها في عام 2015م، وكانت تشير توقعات الهيئة الشهرية خلال شهر مارس 2019م إلى هطول أمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل على شرق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق (الجوف، القصيم ، نجران).

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان ، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.