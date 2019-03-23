الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

المواطن - تبوك

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة تبوك، تشمل تبوك والأجزاء الساحلية.

وأفادت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق (الرياض ، الشرقية ، القصيم ، الحدود الشمالية والجوف وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة., وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.