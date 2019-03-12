الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة

2019/03/12
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.
وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمخواة وقلوة والمندق وبني كبير والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .



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