الأرصاد لأهالي الشرقية: احذروا غبار الـ9 ساعات

الأرصاد لأهالي الشرقية: احذروا غبار الـ9 ساعات

2019/03/06
الساعة 11:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية، وتحديدًا الجبيل والدمام والخبر والأحساء والقطيف والطريق الواصل إلى العاصمة الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء وحتى الثامنة مساءً.

وكانت الأرصاد قد حذرت من غبار على منطقة الرياض، وتحديدًا الدوادمي والقويعية والمزاحمية وحوظة بني تميم والخرج والرياض والمجمعة والمناطق المجاورة لها يستمر حتى نفس الموعد.



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