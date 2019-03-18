الأسلمي تزوج.. حساب المواطن يوجهه إلى الإجراء المطلوب

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بقواعد إضافة الزوجة أو تعديل الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين الذين تطرأ على بياناتهم تغييرات.

وتلقى حساب المواطن سؤالا من سعود الأسلمي أكد فيه أنه تزوج حديثا ويريد إضافة الزوجة إلى الحساب.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن بالقول إنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية بإمكانك التوجه إلى حسابك (تسجيل دخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” ، وإضافة الزوجة من ( بيانات التابعين ) والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من “المراجعة”.

يذكر أنه وفي إطار التسهيل على المستفيدين أطلق برنامج حساب المواطن أمس تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية.

ويتيح التطبيق للمستفيدين الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويُعد إطلاق التطبيق خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.