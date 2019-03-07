الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع تعافي منطقة اليورو

الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع تعافي منطقة اليورو

2019/03/07
الساعة 7:11 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الخميس، بقيادة القطاع المالي في الوقت الذي يستوعب فيه المستثمرون تحرك البنك المركزي الأوروبي لتأخير أول زيادة لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية إلى عام 2020 على الأقل، وتدشين جولة جديدة من القروض الرخيصة لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 25645.45 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2766.53 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 22.13 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 7483.79 نقطة.

 



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