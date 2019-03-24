الأمواج العاتية تحاصر ألف شخص تعطلت محركات سفينتهم بالنرويج

المواطن _ متابعة

نجحت السلطات النرويجية، الأحد، في إجلاء 397 شخصًا من أصل نحو 1400 شخص على متن سفينة سياحية تعطّل محرّكها قبالة السواحل الغربية للبلاد، وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

وفقدت السفينة السياحية فايكينغ سكاي العمل بثلاثة من محركاتها وسط الأمواج العاتية قبالة سواحل النرويج، مما دفع ربانها لإرسال نداء استغاثة.

ووقع الحادث على بعد حوالي 2,5 ميل بحري قبالة منطقة رومسدال في غرب النرويج، التي سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

وفي وقت سابق، قال مركز الإسعاف في جنوب النرويج في تغريدة عبر تويتر إنّ “السفينة السياحية فايكينغ سكاي وجّهت نداء استغاثة بعد مشاكل في المحرّك وسط أحوال جوية سيئة”.