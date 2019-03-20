الأمير محمد بن سلمان يتكفل بتسديد التزامات ناديي أبها وضمك ماديًّا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

زفَّ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للأسرة الرياضية بعسير خبرَ تكفّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها؛ لتصدرهما معًا دوري ولي العهد للدرجة الأولى.

كما تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ يقارب 1.5 مليون ريال؛ تحفيزًا لهم لمواصلة تصدر أندية الدرجة الأولى حتى وصولهما إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة، فيما وجه أمير المنطقة خلال الاجتماع أمانة منطقة عسير بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديرًا لشهداء الوطن وذويهم.

وأوضح أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة، وجه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يومًا واستكمال مباني نادي أبها الرياضي وسيتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر.

بدورها، استعدت أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها بإتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها.

من جهتهم، قدم رؤساء الأندية الرياضية بعسير شكرهم وتقديرهم للقيادة الغالية على هذه الحرص غير المستغرب لدعم الحركة الرياضية بالمنطقة.