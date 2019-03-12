الأهلي السعودي يفقد رقمه المميز في مجموعات دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

خسر النادي الأهلي السعودي ضد مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي، ليفقد رقمه المميز في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وواجه النادي الأهلي السعودي نظيره باختاكور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، على ملعب “باختاكور المركزي” في العاصمة طاشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وهُزم النادي الأهلي السعودي بهدف دون رد سجله اللاعب مارات بيكمايف في الدقيقة 62 عن طريق ركلة حرة، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي لحصد ثلاث نقاط هامة.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن هزيمة النادي الأهلي السعودي ضد باختاكور الأوزبكي، جعلته يفقد رقمًا مميزًا، بعدما تجنب الخسارة في آخر 8 مواجهات خاضها بمنافسات دور المجموعات.

وقبل مباراة باختاكور الأوزبكي اليوم، فاز الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي بـ6 مباريات، وتعادل في مواجهتين بمنافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبعد مباراة النادي الأهلي السعودي وباختاكور اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عند 3 نقاط من الفوز على الريان القطري بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، فيما وصل رصيد الفريق الأوزبكي إلى 4 نقاط.

ويواجه النادي الأهلي السعودي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي فريق الريان القطري.