الأهلي المصري يدفع ثمن إهدار الفرص بسقوطه أمام فيتا كلوب

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في فخ الهزيمة أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي؛ بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الشوط الأول بوجود ضغط هجومي متوسط من قبل الأهلي المصري، والذي سعى جاهدًا عبر تحركات النيجيري جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن.

وواصل الأهلي المصري محاولاته لتسجيل الهدف الأول في الشوط الأول أمام فيتا كلوب ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية، كما أهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما عجز عن السيطرة على كرة مُررت له عبر أجايي.

ويذكر أن الحارس المصري محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، كان خرج من المباراة اضطراريًّا بسبب الإصابة، ليحل بدلًا منه الحارس المصري علي لطفي.

وكان فيتا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف أول في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول في شباك الأهلي المصري، لكن الكرة اصطدمت في العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل فريق الأهلي المصري مسلسل إهداره الفرص؛ حيث أهدر فرصة هدف محقق تارة عبر اللاعب كريم نيدفيد، وتارة أخرى عبر اللاعب علي معلول.

وعاقب فريق فيتا كلوب، نظيره الأهلي المصري بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب تيسيلا كيسيندا في الدقيقة الرابعة والثمانين بعدما ارتطمت الكرة في محمد هاني مدافع الأهلي المصري.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي المصري بهدف دون رد ليُصبح في أزمة على الرغم من صدارته للمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، أما نادي فيتا كلوب فحل في المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

ولكي يبقى الأهلي المصري في صدارة المجموعة الرابعة قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة، سيكون لزامًا على فريق شبيبة الساورة التعادل مع نادي سيمبا التنزاني في المباراة والمقامة حاليًّا بين الفريقين في الجزائر.