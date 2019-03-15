الأهلي ضد الساورة .. معلول ولعنة الإصابات في المباريات الإفريقية الحاسمة

المواطن - مروة نبيل

يُعد التونسي علي معلول واحدًا من أهم لاعبي القلعة الحمراء، الأمر الذي أثار قلق الجماهير بعدما غاب اللاعب عن مران فريقه بالأمس، استعدادًا لمباراة الأهلي ضد الساورة الجزائري.

ويحتضن ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، مساء يوم غد السبت، مباراة الأهلي ضد الساورة الجزائري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وقبل مباراة الأهلي ضد الساورة غدًا، يتصدر الفريق الجزائري المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط، يليه الفريق الأحمر بـ7 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب الكونغولي، ثم سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط.

ويعول المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي كثيرًا على نجمه المتألق علي معلول لقدرته على صناعة الفارق سواء على صعيد بناء الهجمات أو من الناحية الدفاعية، ويأمل مشاركته في مباراة الأهلي ضد الساورة الجزائري.

وعلى الرغم من حالة التدوير بين اللاعبين التي يقوم بها لاسارتي، إلا أن علي معلول هو الاستثناء الوحيد، حيث لم يغب عن أي مواجهة للراحة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقام بصناعة 9 آخرين، لذلك ستكون مشاركته في مباراة الأهلي ضد الساورة الجزائري مهمة للغاية.

ويُقدم معلول مستوى مميزًا منذ قدومه من الصفاقسي التونسي، إلا أنه دائمًا ما يُعاني من لعنة الإصابات قبل مباريات الفريق الأحمر الحاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما زاد من خوف الجماهير عن احتمالية غيابه عن مباراة الأهلي ضد الساورة الجزائري غدًا.

وتألق معلول مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2017، ولعب دورًا بارزًا في وصوله إلى المباراة النهائية، ولكنه تعرض للإصابة، ليغيب عن لقاء الإياب أمام الوداد المغربي، ليخسر الأحمر بهدف، فيما كانت انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل.

وكان يؤدي معلول أداء رائعًا مع الأهلي في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه تعرض للإصابة في مباراة ذهاب نصف النهائي ضد وفاق سطيف الجزائري، والتي حسمها فريقه بثنائية، قبل أن يخسر بنتيجة 2/1 في غيابه.

واستمر غياب معلول عن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة 3/1، قبل أن يسقط بثلاثية نظيفة في مواجهة الإياب، ويخسر اللقب في غياب نجمه التونسي.