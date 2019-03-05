الأهلي ضد السد القطري .. الراقي يبحث عن الفوز الأول آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الأهلي ضد السد القطري في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتتسم مباريات الأهلي ضد السد القطري في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بالصعوبة والندية الشديدة بين الفريقين، حيث لم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من الفوز في أي مواجهة حتى الآن.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي لعب ضد السد القطري 4 مباريات من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، خسر مرتين، وتعادل مثلهما.

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق أول فوز في مباريات الأهلي ضد السد القطري بمنافسات دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن ملعب الجوهرة المشعة فأل حسن على الراقي في البطولة القارية.

وقبل مباراة الأهلي ضد السد القطري اليوم، لعب الراقي 14 مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة منذ افتتاحه في شهر مايو عام 2014، ولم يخسر عليه سوى مواجهة واحدة ضد فريق العين الإماراتي عام 2017.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز بـ9 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات فقط، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد السد القطري اليوم.