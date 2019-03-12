الأهلي ضد باختاكور .. فوساتي يدفع بالقوة الضاربة

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء التشكيل الأساسي للأهلي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس، سعيد المولد، باولو دياز، أدريلان سانتوس.

في خط الوسط: عبد الباسط هندي، حسين عبد الغني، نوح الموسى، حسين المقهوي، سلمان المؤشر.

في خط الهجوم: مهند عسيري، عمر السومة.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من:

ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، دجانيني تافاريس، عبدالله حسون، عبد الرحمن غريب، يحيى القرني، عمر الزيني.

ويذكر أن الأهلي يسعى لفك العقدة وتحقيق الفوز الأول له في أوزبكستان، حيث لم يسبق للراقي الفوز على الأندية الأوزبكية في أرضها.