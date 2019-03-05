الأهلي ضد بتروجيت .. المارد الأحمر يُرعب الزمالك ويُقلص الفارق لنقطة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في التألق وإمتاع جماهيره وعشاقه، وذلك بعد الفوز العريض والكبير في مباراة الأهلي ضد بتروجيت برباعية دون رد، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسعى المارد الأحمر خلال مباراة الأهلي ضد بتروجيت لتحقيق الفوز واستغلال توقف الزمالك محليًّا خلال الفترة الحالية لمشاركته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد بتروجيت بضغط هجومي كبير؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، حيث سرعان ما تمكن اللاعب النيجيري جونيور أجايي من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي عبر ضربة رأسية متقنة بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بتروجيت، واصل المارد الأحمر ضغطه بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني واستغلال تراجع فريق بتروجيت الدفاعي.

وتمكن المهاجم مروان محسن من إضافة الهدف الثاني للأهلي في مباراة الأهلي ضد بتروجيت بعد جملة فنية رائعة ولمسات سحرية من التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو ليجد مروان محسن الكرة أمامه ويسددها بقوة في الدقيقة الحادية والثلاثين من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بتروجيت بتقدم المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد بتروجيت، استمر ضغط المارد الأحمر الهجومي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث في المباراة.

وتمكن الأنجولي جيرالدو المتألق في الفترة الأخيرة، من تسجيل الهدف الثالث للأهلي في مباراة الأهلي ضد بتروجيت في الدقيقة السبعين بطريقة جميلة بعد عرضية أرضية مميزة من التونسي معلول.

وانهار دفاع فريق بتروجيت تمامًا بعد الهدف الثالث في مباراة الأهلي ضد بتروجيت، مما حمّس النادي الأهلي على السعي والتحرك لتسجيل الهدف الرابع.

سجل المارد الأحمر الهدف الرابع عبر اللاعب كريم نيدفيد في الدقيقة الخامسة والسبعين، لتنتهي مباراة الأهلي ضد بتروجيت بفوز الأهلي برباعية دون رد.

وأصبح رصيد الشياطين الحمر بعد الفوز في مباراة الأهلي ضد بتروجيت 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك المتصدر.