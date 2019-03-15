الأهلي ضد شبيبة الساورة .. الأحمر يخشى مفاجآت الفريق الجزائري

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير الأحمر مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري المُقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري غدًا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، ويأمل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

وصعب الفريق الأحمر الأمور على نفسه عقب الخسارة خارج أرضه في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي، ليفقد صدارة المجموعة بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري غدًا.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز في مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري غدًا، لضمان التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 دون انتظار نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني.

ويخشى المارد الأحمر مفاجآت الفريق الجزائري حديث العهد في البطولة، حيث إن خسارته في مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة غدًا تعني توديع المسابقة القارية، فيما يُمكنه التأهل إذا انتهت المواجهة بالتعادل على أن يتعادل فيتا كلوب وسيما أيضًا.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الجزائري النفس بمواصلة تحقيق المفاجآت في دوري أبطال إفريقيا 2019، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة غدًا، خاصة أنه أجبر الفريق الأحمر على التعادل في لقاء الذهاب.

وفي حالة فوز أو تعادل الفريق الجزائري في مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة غدًا، سيخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث يملك 8 نقاط، ويتصدر المجموعة الرابعة قبل انطلاق الجولة الأخيرة.