الأهلي في الدمام استعدادًا لمباراة #القادسية

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل قليل، إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، استعدادًا لمباراة القادسية غدًا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القادسية، عصر غد الجمعة، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز على الأهلي غدًا، فيما يطمح الراقي لاستعادة نغمة الانتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام النصر والفتح بنتيجة 2/1، وتعادل إيجابيًا مع الاتحاد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الـ11 بـ24 نقطة.