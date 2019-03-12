الأهلي وباختاكور .. تعرف على أبرز إحصائيات المباراة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أبرز إحصائيات مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب “باختاكور المركزي” في العاصمة طشقند.

وانتهت مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدف دون رد.

وجاء هدف مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي الوحيد في الدقيقة 62، عن طريق اللاعب مارات بيكمايف من ركلة حرة، ليمنح فريقه فوزا مهما، بعد تعادله في الجولة الأولى ضد بيرسبوليس الإيراني.

وأطلق الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 8 تسديدات في مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي اليوم، ولكن جاءت جميع التسديدات بعيدًا عن المرمى، وذلك وفقًا للإحصائيات التي نشرها حساب الاتحاد الآسيوي الرسمي على موقع “تويتر”.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بـ368 تمريرة خلال مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي اليوم، بينهم 272 تمريرة ناجحة، وبلغت نسبة استحواذه 40.6% فقط.

على الجانب الآخر، كشف الإحصائية عن تفوق كبير للفريق الأوزبكي في مباراة الأهلي وباختاكور اليوم، حيث سدد لاعبوه 14 تسديدة، بينهم 4 على المرمى، ووصلت نسبة استحواذه لـ59.4%.

وبلغت عدد تمريرات لاعبي الفريق الأوزبكي في مباراة الأهلي وباختاكور بثاني جولات دوري أبطال آسيا 521 تمريرة، بينهم 421 تمريرة ناجحة.

وبعد مباراة الأهلي وباختاكور اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عند 3 نقاط من الفوز على الريان القطري في الجولة الأولى، فيما وصل رصيد الفريق الأوزبكي لـ4 نقاط.