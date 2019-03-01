الأهلي و #الاتحاد أحباء بتعادل سلبي في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل سلبي بين الفريقين.

وبدأ نادي الاتحاد ضغطه الهجومي بقوة منذ بداية الشوط الأول عبر هجمات من نجمه فهد المولد ولاعبه الصربي ألكسندر بريوفيتش.

وبعد ذلك ضغط النادي الأهلي بقوة لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب عبدالفتاح عسيري، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يتمكن النادي الأهلي من قبل من تحقيق الفوز على حساب الاتحاد في شهر مارس خلال مباريات الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز الاتحاد في أربع مباريات، وكان التعادل حاضرًا بينهما في مباراتين.

ويذكر أن الاتحاد يحتل حاليًّا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة.