الأهلي يسقط أمام باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام فريق باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي وباختاكور بضغط هجومي من قبل والذي سعى عبر هجمات عمر السومة ومهند عسيري إلى تسجيل الهدف الأول في شباك النادي الأوزبكي.

ظلت المباراة في وسط الملعب بين الفريقين في الشوط الأول حيث لم يحدث أي جديد في نتيجة الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي قليلًا مما أعطى الفرصة لفريق باختاكور لمهاجمة الراقي بحثًا عن تسجيل الهدف الأول.

ونجح اللاعب الأوزبكي مارات بيكمايف في تسجيل الهدف الأول والوحيد لفريق باختاكور في المباراة بالدقيقة الثانية والستين عبر تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة.

أهدر اللاعب دجانيني تفاريس الفرصة في تسجيل هدف التعادل للأهلي بعد ذلك، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مُعلنًا فوز باختاكور على الأهلي بهدف دون رد.

وأصبح رصيد باختاكور بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا، بينما تراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.