الإرهابي منفذ هجوم نيوزيلندا استلهم فكرة السفاح النرويجي أندرس بريفيك

المواطن - متابعة

أكد الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت منفذ الهجوم على أحد المساجد في نيوزيلندا والذي راح ضحيته أكثر من 41 قتيلاً أنه استلهم أسلوب وفكرة الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك.

والمعروف أن الإرهابي أندرس بريفيك هو يميني متطرف ارتكب هجمات النرويج عام 2011 والتي راح ضحيتها 85 شخصًا وصدر الحكم عليه بالسجن 21 عاما في 24 أغسطس 2012.

وقال الإرهابي الأسترالي إنه أراد أن يخلص العالم من الغزاة الجدد على حد وصفه.

وبث الإرهابي برينتون تارانت عبر فيسبوك جريمته البشعة التي راح ضحيتها 41 شخصا من المصلين بينما قتل 8 آشخاص في هجوم إرهابي متزامن على مسجد آخر في نيوزيلندا.

وارتفع عدد المصابين إلى ما يقرب من الخمسين في الهجومين على مسجدين أثناء صلاة الجمعة ليعيد إلى الأذهان عمليات داعش والقاعدة التي تستهدف المصلين في المساجد.

وتأكدت إصابة مواطن سعودي بجراح طفيفة أثناء الهجوم على أحد المسجدين فيما أهابت السفارة بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة .

كما أهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايس تشيرش بضرورة متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211.