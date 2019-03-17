الإسكان تدشن منصة بناء لتوفير خيارات متنوعة من السكن

المواطن - الرياض

دشنت وزارة الإسكان منصة بناء وذلك ضمن خياراتها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لأهالي الأسر الأشد حاجة.

وتتيح منصة بناء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، الاستفادة من فرص تنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.

من جانبه أعرب وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي عن سعادته بمشاركة وزارة الإسكان في إطلاق المنصة بقوله : بمبادرة من وزارة الإسكان، شاركت اليوم بإطلاق منصة بناء والتي تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، الاستفادة من فرص تنفيذ أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية، بقيمة تتجاوز 3,5 مليار ريال.