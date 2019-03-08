الإسماعيلي ضد مازيمبي .. الدراويش يودعون دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي الكونغولي والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بضغط هجومي كبير من قبل فريق مازيمبي، والذي سعى إلى تسجيل الهدف الأول في شباك الدراويش؛ بسبب تراجع فريق الإسماعيلي.

وبعد محاولات هجومية عديدة تمكن الفريق الكونغولي الضيف من تسجيل الهدف الأول في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي عبر اللاعب إيليا ميشكاك في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول بعد استغلال خطأ قاتل في دفاعات النادي الإسماعيلي.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بتقدم نادي مازيمبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي، ضغط الفريق الإسماعيلاوي وذلك سعيًا لتسجيل الهدف الأول والنجاة من الخسارة.

ونجح اللاعب المصري عبدالرحمن مجدي في تسجيل هدف التعادل القاتل للدراويش في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي.

وبعد التعادل الإيجابي للفريقين في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي، هدأ الأداء بين الفريقين مع عدم وجود أي محاولات خطيرة تُذكر حتى انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

أصبح رصيد الدراويش بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي نقطتين في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة ليودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي خاصة بعد فوز الإفريقي التونسي على فريق النادي الرياضي القسطنطيني بهدف دون رد.

بينما أصبح رصيد فريق مازيمبي بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي، ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

ويذكر أن الدراويش يستعدون لمواجهة نادي سموحة في الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي.

وكان الدراويش خسروا في مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي، التي أقيمت في الكونغو، بنتيجة هدفين دون رد.