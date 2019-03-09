الإصابة تعاود عطيف .. والهلال يتجاهل الإعلان

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن الدولي عبدالله عطيف، نجم وسط الهلال، قد تعرض لآلام قوية أثناء تأهيله من إصابة في العضلات الضامة؛ مما استدعى إجراء فحوصات طبية وإشعاعية كشفت عودة نفس الإصابة للنجم الهلالي.

وبحسب مصادر “المواطن” فقد فضّل الجهاز الطبي عدم إعلان معاودة الإصابة لعطيف، حيث اكتفى حساب الهلال في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإعلان عن مدة غيابه التي قد تمتد لشهر قادم.

وغاب عطيف عن الهلال منذ مباراة القادسية الدورية قبل 3 أسابيع، حيث كان من المقرر أن يكون جاهزًا للقاء الدحيل القطري الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا.