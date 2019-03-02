الإطاحة بخمسة مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن وتورطوا في 25 جريمة سرقة

المواطن -الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن لسلب المارة وسرقة ما بحوزتهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من خمسة مواطنين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب (٢٥) جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح. وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. – والله الهادي إلى سواء السبيل -.