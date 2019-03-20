الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات في الرياض

المواطن - الرياض

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والجهات الأمنية، عن ضبط ثلاثة وافدين بتهمة ترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش، كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في بيان صحفي، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغًا عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني.

وأضاف السبر أنه تم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة، موضحًا أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.