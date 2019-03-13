الإعلامي يحيى آل سالم في ذمة الله

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الإعلامي الزميل يحيى محمد أحمد آل سالم، وسوف تقام الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء، بجامع الراجحي في الرياض.

والراحل من مواليد 1 / 7 / 1372 وحصل على إعداد المعلمين سنة 1395، ثم بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز 1400، وبعدها كلية المعلمين بأبها في الرياضيات والثقافة الإسلامية عام 1403، كما حصل على العديد من الدورات التربوية والإدارية، والتحق بالخدمة المدنية بوزارة التربية والتعليم عام 1395.

وعمل الزميل آل سالم معلمًا فَمديرًا لمدارس حكومية ثم مديرًا لمدارس أهلية بمختلف مراحلها، وانتقل للعمل بالإدارة العامة للتربية والتعليم، حيث عمل مشرفًا إعلاميًا ثم مشرفًا تربويًا للموهوبات بتعليم البنات بالإضافة إلى العمل الإعلامي ثم مشرفًا إعلاميًا للبنين والبنات ثم مشرفًا بالتقويم الشامل، كما عمل متعاونًا بالإذاعة السعودية من 1 / 1 / 1408 للبرنامجين الأول والثاني.

كما عمل أيضًا مراسلًا معتمدًا للبرنامج العام (إذاعة الرياض)، وشارك من خلال عمله الإذاعي في العديد من البرامج السياحية والتربوية كما ساهم في تغطية المناسبات الرسمية وإبراز جميع الأنشطة التنموية التي تساهم في تطوير المنطقة إذاعيًا، وشارك في عدد من اللقاءات التربوية والسياحية بالمنطقة.

وحصل الزميل الراحل على درع وشهادات تقديرية مع مكافأة مالية من وزارة المعارف تسلمها من الوزير محمد الرشيد لمدة 3سنوات متتالية 1423، 1424، 1425 لحصوله على مراكز متقدمة في مجال الإعلام التربوي، كما حصل على درع وشهادة تقدير من نائب وزير التربية والتعليم لحصوله على مركز متقدم في مجال الإعلام التربوي عام 1426، وحصل على جائزة إمارة منطقة عسير للتميز عام 1424 وتسلمها من يد الأمير خالد الفيصل سنة 1424، بالإضافة إلى ما حصل عليه من دروع وشهادات تقديرية من جهات حكومية متعددة بالمنطقة.

وتقاعد يحيى آل سالم من وزارة التربية والتعليم عام 1433 وكان يعمل في إذاعة الرياض ببرنامج “صوتك مسموع”.

“المواطن” تعزي أسرته والوسط الإعلامي بمنطقة عسير، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وبسكنه فسيح جناته.